5 млрд. долл. на дороги к Евро-2012
08:43, 04 июля 2008Футбол 2012
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Ющенко нашел источник
Киев. 3 июля. УНИАН. Украинское правительство выделит 5 млрд. долларов на строительство дорог в рамках подготовки к финалу чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после встречи с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ.
В.ЮЩЕНКО отметил, что речь идет об упорядочении 4200 км дорог.
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