5 млрд. долл. на дороги к Евро-2012

Киев. 3 июля. УНИАН. Украинское правительство выделит 5 млрд. долларов на строительство дорог в рамках подготовки к финалу чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после встречи с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что речь идет об упорядочении 4200 км дорог.