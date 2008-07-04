Украине достаточно четыре, а не шесть стадионов

Киев. 3 июля. УНИАН. Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ считает, что для проведения матчей финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году Украине достаточно иметь четыре, а не шесть стадионов.

Как сообщили УНИАН в Управлении в связях со СМИ Секретариата Кабинета Министров, об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что шесть стадионов, построение в два раза больше гостиниц - такие внутренние обязательства, которые сама себе определила Украина.

По ее словам “проведением в Украине Евро-2012 живет и дышит вся страна”. “Вы дали нам шанс, и мы его не потеряем!”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам президента УЕФА, делегация УЕФА прибыла в Украину, чтобы сказать, “что вы имеете возможность провести этот праздник футбола - мы вам доверяем”. “Думаем, вместе будем работать рука об руку”, - отметил он.

В Секретариате Кабмина отмечают, что встреча Ю.ТИМОШЕНКО и М.ПЛАТИНИ продолжалась два часа - в два с половиной раза больше запланированного времени.

Напомним, что в Украине для проведения финальной части Евро-2012 основными городами были определены Киев, Донецк, Львов и Днепропетровск, резервными – Харьков и Одесса.