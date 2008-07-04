Ющенко заверил Платини

Киев. 3 июля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, что Украина проведет финал чемпионата Европы по футболу 2012 года на высшем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня после встречи с М.ПЛАТИНИ.

«Я хочу снять всяческие настороженности, мифы и басни, которые ходят вокруг того, будет ли способна Украина на надлежащем уровне провести Евро-2012», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что Евро-2012 для Украины - один из национальных приоритетов государства.

«Украина высоко ценит решение УЕФА провести финальную часть чемпионата Европы по футболу в Украине. Достойное проведение в Украине Евро-2012 является вопросом чести для государства, для меня лично», - сказал он.

Президент также отметил, что украинская власть осознает уровень ответственности и вызовов, которые стоят в связи с проведением Евро-2012.

«Украина шаг за шагом обеспечивает выполнение взятых на себя обязательств, преодолевая все преграды, которые мешают провести достойную подготовку», - сказал В.ЮЩЕНКО.