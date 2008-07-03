Железная дорога Киев-а.”Борисполь” к Евро-2012

Минтранссвязи и Itochu Corporation до конца июля согласуют условия строительства ж/д ветки от Киева до аэропорта “Борисполь”

Киев. 3 июля. УНИАН. До конца июля эксперты «Укрзализныци», Госавиаадминистрации и аэропорта «Борисполь», с привлечением компании Itochu Corporation, согласуют основные технические условия проекта железнодорожного сообщения между аэропортом “Борисполь” и Киевом, и будет начата реализация договоренностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, об этом сегодня шла речь на встрече министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО с представителями японской компании Itochu Corporation во главе с генеральным менеджером департамента компании Мотооком ТАКУДЗИ.

В частности, стороны обсудили вопрос проектирования, строительства и финансирования скоростного пассажирского железнодорожного сообщения между аэропортом “Борисполь” и Киевом.

В ходе встречи японская сторона презентовала предыдущие расчеты строительства всех инфраструктурных элементов будущего проекта, которые составляют ориентировочно 290 млн. долларов.

“Я рад, что мы уже имеем всю техническую документацию - это дает нам возможность уверенно двигаться дальше”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

“Мы должны разработать такие условия, чтобы поезд по маршруту Борисполь-Киев начал обслуживать пассажиров уже во время первого футбольного матча европейского чемпионата в 2012 году”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

Министр также отметил необходимость соединить аэропорт “Борисполь” не только с железнодорожным вокзалом, но и со станциями метро, “чтобы людей не возить через весь город”.

Напомним, о своей заинтересованности в реализации проекта строительства железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом «Борисполь» японская Itochu Corporation заявила в конце февраля т.г.

Itochu Corporation участвует в операциях, охватывающих широкий спектр деятельности - от продажи сырья до поставки готовой продукции конечному потребителю. Компания работает в различных сферах, среди которых интеллектуальные технологии, комплексная поддержка торговых операций, финансирование, оказание управленческой поддержки, привлечение современных технологий и капитала.