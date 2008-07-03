Черновецкий не сомневается

Киевский городской голова Леонид Черновецкий заявил, что нет никаких сомнений, что финальные игры чемпионата Европы 2012 года будут проведены в столице Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Киев активно готовится к проведению финала Евро-2012, и я уверен, что президент УЕФА Мишель Платини даст высокую оценку подготовке Киева к чемпионату», – заявил Леонид Черновецкий.

Мер Киева подчеркнул, что киевская власть решила проблему с ТРЦ «Троицкий», который вызывал наибольшие нарекания инспекторов УЕФА.

«Мы со своей стороны сделали все, чтобы проблема «Троицкого» была решена. Если Кабинет Министров Украины перестанет затягивать с подписанием договора, который заключен между КГГА, владельца «Троицкого» и Государственным управлением делами, то в столице будет построен еще один стадион, ориентировочно на 50 тыс. мест.

«До проведения финальных игр чемпионата Европы в столице активно строятся объекты гостиничной инфраструктуры. Мы полностью обновляем общественный транспорт, строим новые дороги и решения, новые станции метрополитена. Нет никаких сомнений в том, что Киев будет футбольной столицей Евро-2012. И киевская власть, и я как мер города делаем и будем делать все, чтобы подарить миллионам киевских и украинских болельщиков настоящий футбольный праздник. Я верю, что сборная Украины достойно проведет игры и выйдет к финалу чемпионата», – подчеркнул Леонид Черновецкий.