Тимошенко пообещала Платини

Киев. 3 июля. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что правительство Украины “сделает даже невозможное”, чтобы финал чемпионата Европы по футболу 2012 года стал праздником футбола для всего мира.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, об этом она заявила в Киеве во время встречи с делегацией УЕФА во главе с ее президентом Мишелем ПЛАТИНИ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что вся правительственная команда сегодня готовит страну к Евро-2012. По ее словам, правительство почти в полном составе прибыло на встречу, чтобы провести все необходимые беседы с руководством УЕФА.

Она поблагодарила руководство УЕФА за оказанную Украине честь провести финал Евро-2012.

“Наша команда благодарна вам за то, что Украине выпала такая честь, и за то, что вы Украине такую честь предоставили... Мы сделаем все, даже невозможное, чтобы это было прекрасным праздником для всего мира, и чтобы Украина выглядела как хороший партнер”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что вместе со своим другом премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ работает над реализацией проектов по проведению Евро-2012.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что мониторинг УЕФА всякий будет фиксировать только прогресс Украины в подготовке к финалу чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В свою очередь, М.ПЛАТИНИ выразил надежду, что Евро-2012 станет большим праздником футбола. При этом он отметил, что “это непростая и нелегкая задача”.