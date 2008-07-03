Целью визита УЕФА в Варшаву стало проведение инспекции по подготовке Польши к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года. Результатами переговоров с участниками организации Евро-2012 и инспекции стало официальное заявление УЕФА:

УЕФА удовлетворена последними месяцами подготовки к Евро-2012 в Польше. По нашему мнению проект управляется профессионально, в соответствии с высшими требованиями, в тесном сотрудничестве с экспертами УЕФА. В то же время УЕФА удовлетворена тем, что проект пользуется полной поддержкой всех политических сил, включая, в частности, премьер-министра и президента страны.

УЕФА и польское правительство совместно отметили, что ближайшие четыре года подготовки являются периодом очень напряженной работы. Если проект будет реализовываться также, как последние месяцы, его ожидает полный успех. Организация чемпионата Европы по футболу в 2012 году, в совместной координации с Министерством спорта и туризма, компанией PL2012, в тесном сотрудничестве с муниципалитетами городов-хозяев и Польской федерацией футбола, полностью выполняется.

Источник: Террикон