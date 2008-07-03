Платини сорвал голос

Полтора часа продолжалась беседа президента УЕФА Мишеля Платини с министром спорта и туризма Польши Мирославом Држевицким, президентом Польской федерации футбола Михалом Листкевичем, президентом Национального Спортивного центра Михалом Боровским и главой компании PL2012 Мартином Герой 2 июля.

Покидая Олимпийский центр в Варшаве, Платини утолил жажду журналистов по поводу результатов диалога: "Встреча прошла в теплой и солнечной, как погода, обстановке, но я лишился голоса в ходе переговоров".

Заместитель председателя комитета сейма по физической культуре и спорту Иренеуш Рась после встречи заявил: "Все было хорошо, а будет еще лучше".