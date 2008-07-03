Премьер-министр Польши заверил Платини

Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил инспекторов УЕФА в том, что его страна будет готова принять чемпионат Европы 2012 года. 2 июля Туск встретился с президентом УЕФА Мишелем Платини, который в рамках инспекции стран-хозяев Евро-2012 Польши и Украины посетил Варшаву, сообщает Reuters.

"Обратив внимание на критику УЕФА, мы с большим вниманием отнеслись к транспортной проблеме. Все наши корректировки были проработаны и обговорены с руководством Европейского футбольного cоюза, - заявил Туск во время пресс-конференции, которую он дал вместе с Платини. - У нас еще много работы. Необходимо строить аэропорты, стадионы, отели. Это очень амбициозные проекты, однако я гарантирую УЕФА, что мы сможем их завершить вовремя".

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"План, который мы разработали совместно с УЕФА, будет выполнен по всем пунктам", - сказал на пресс-конференции Д.Туск, сообщает агентство SID. « Мы гарантируем, что средства на строительства стадионов, в том числе в Варшаве, будут выделены вовремя. Все объекты будут сданы в срок".