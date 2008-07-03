Евгений Червоненко: ”Началось позорное давление”

— Что вы ждете от визита Платини? Может ли случиться, что в этом году у нас отберут Евро? — спрашиваем председателя Нацагентства по Евро-2012 Евгения Червоненко.

— Я не Павел Глоба. Отберут или не отберут — все зависит только от нас. Вернее, к сожалению, от правительства. Я привык анализировать четкие официальные заявления. На стратегическом совете Платини четко сказал, что судьба Евро-2012 будет решаться на исполкоме УЕФА в Бордо 26 сентября. У нас есть время показать свои реальные действия, а не декларации. Платини делает все для того, чтобы украинско-польская заявка не пересматривалась. Но я пытаюсь объяснить правительству, что только обещаниями мы не решим проблему. УЕФА — доброжелательная, но четкая и холодная организация.

— У обывателей есть точка зрения, что главная наша проблема в подготовке к Евро — спортивные чиновники никак не могут договориться, кто из них будет воровать деньги на ту же реконструкцию "Олимпийского". Ваше мнение?

— Могу только сказать, что нет ничего тайного, что не станет явным. Украина продекларировала конкурс на реконструкцию "Олимпийского". Его выиграла тайванская компания Archasia, за которую проголосовали 21 из 24 архитекторов, членов комиссии. В прошлый четверг Павленко собирал их, чтобы они поменяли решение. Но они отказались. И сегодня подтвердили это обращением к президенту, кабинету министров и СМИ... Агенство не влияет на деньги. Держатели денег — Минмолодьспорта, они распорядители, они будут платить.

— Как контролируется движение средств?

— После победы Archasia в конкурсе началось позорное украинское давление. Это я могу доказать, пойти в суд. Под присягой могу сказать: навязывались подрядчики. Теперь они пытаются выгнать неугодных тайванцев и привести новых. Законных оснований не видят ни агентство, ни Минюст. Но нас отстранили, и мы молчим.

— Почему молчите?

— А нам запретили говорить.

— Кто?

— Премьер-министр и вице-премьер Васюник.