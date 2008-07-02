Это произойдет в ближайшие дни или даже часы

Прокомментировать ситуацию с демонтажом «Троицкого» Главред попросил министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко:

Договор от 26 июня, который определил план сноса ТРЦ «Троицкий», подписывали Государственное управление делами, КГГА и компания «Юджин». Документ они подписали в рамках своей компетенции на исполнения меморандума от 7 февраля, который подписывал и я, и вице-премьер Иван Васюнык.

Я думаю, что сейчас проблематика сноса «Троицкого» практически урегулирована. Остались только некоторые мелкие технические детали. Не вижу проблем, которые могут возникнуть со сносом «Троицкого». Кабмин будет держать вопрос на контроле, и следить за выполнением Договора о сносе. Мы заслушаем информацию о подписанном 26 июня документе и примем нужные решения на завтрашнем заседании Кабмина. Вопрос на контроле у господина Васюныка, так что все нормально.

Если говорить об отношениях с фирмой «Юджин», то проблем уже практически нет. Уверен, что все вопросы с ней решены. Нужно просто все довести до исполнения и начать полноценный демонтаж. Кстати, по моей информации, снос уже должен был начаться, если этого не произошло, то произойдет в ближайшие дни или даже часы.

Главред,

2 июля 2008 г.