Е.Червоненко: лучше поздно, чем никогда

Как уже сообщалось, 1 июля на селекторном совещании при участии Премьер-министра Украины было принято решение о необходимости дополнительно выделить 500 млн. грн. на коммунальные дороги, из которых 200 млн. – на автодороги городов, которые принимают Евро-2012.

Также Правительство планирует почти 20 млрд. грн. направить на открытие кредитных линий под государственные гарантии на строительство дорог первой категории.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу, председатель Нацагентства Евро-2012 Е.Червоненко заявил в связи с этим: «Агентство давно отстаивало такую позицию. Других путей решения проблемы реконструкции дорог на сегодня нет. Жаль только, что это решение принято поздно и один строительный сезон практически потерян».

Е. Червоненко также отметил: «Агентство уже давно работало в этом направлении, проведя ряд переговоров с представителями ведущих финансовых структур мира, в частности, с Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком.

Потому есть надежда, что соответствующие соглашения будут подготовлены и подписаны в сжатый срок и процесс модернизации дорожной сети Украины наконец сдвинется с мертвой точки».