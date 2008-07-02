Украина добилась значительного прогресса в подготовке к Евро-2012
13:30, 02 июля 2008Футбол 2012
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Так считает посол Польши
Киев. 2 июля. УНИАН. Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что в этом году украинское правительство добилось значительного прогресса в подготовке к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.
Об этом посол заявил в интервью газете “День” (№ 113 от 2 июля 2008 года).
“Я согласен, что касается подготовки к Евро-2012, то именно в этом году начался очень интенсивный процесс”, - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ.
Он также заметил, что у Польши, в свою очередь, тоже есть прогресс в этом деле.
“И это нужно приветствовать”, - подытожил посол
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