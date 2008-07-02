Киев. 2 июля. УНИАН. Дания готова помочь Украине в строительстве стадионов для проведения матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Королевства Дания Пер Стиг МЁЛЛЕР на совместной пресс-конференции с руководителем внешнеполитического ведомства Украины Владимиром ОГРЫЗКО.

«К 2012 году Украине нужно построить много объектов, потому, если вы желаете, мы можем помочь в строительстве стадионов», - сказал П.С.МЁЛЛЕР.

По его словам, поступают сообщения о том, что Украина не успевает подготовиться к Евро-2012. «Мы вам поможем, чтобы такого опоздания не было», - добавил П.С.МЁЛЛЕР.

В свою очередь, В.ОГРЫЗКО сообщил, что уже заключены контакты между датскими инвесторами и представителями Украины, отвечающими за подготовку к Евро-2012.

«Мы бы очень хотели, чтобы датский инвестор пришел в Украину, и на протяжении этих четырех лет мы бы получили увеличение датских инвестиций», - сказал министр