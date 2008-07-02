Мутко с нами

Глава Российского футбольного союза В. Мутко в интервью агентству «Весь спорт» рассказал:

«В Австрии состоялось совещание высших руководителей УЕФА с президентами и генеральными секретарями национальных футбольных федераций. Одной из главных тем стала – подготовка к проведению следующего чемпионата Европы, 2012 года в Польше и Украине. Конечно, нынешнее состояние дел вызывает у всех опасение. Это еще раз подтверждает, что нельзя принимать решение исключительно по политическим причинам.

Конечно, проведение такого масштабного мероприятия, как чемпионат Европы по футболу, непременно даст мощнейший толчок в развитии футбола. Но наличие хотя бы минимальной инфраструктуры тоже надо учитывать.

Инфраструктура – это не только и не столько стадионы, проблемы с которыми испытывают и Польша, и Украина. Вот наша команда жила сейчас в Леоганге. Самая настоящая деревня, но все на очень высоком, почти фантастическом уровне – и гостиница, и тренировочный стадион, и питание, и транспорт, и логистика… В случае с Польшей и Украиной на это, похоже, пока просто не обращают внимание. Если такие серьезные проблемы со стадионами – что говорить про базы.

А руководители УЕФА, между тем, настроены очень серьезно и даже решительно. Польше с Украиной дали шанс до сентября этого года – чтобы все исправить, наглядно показать прогресс в подготовке. Если они его не используют, турнир могут перенести в другую страну – во всяком случае, вопрос об этом будет поставлен.

Куда именно перенесут? Не знаю, об этом пока не разговаривают даже в кулуарах. Готова ли Россия провести Евро-2012? Я не хочу об этом говорить, это неправильно.

Я против переноса куда бы то ни было. Если принято решение проводить Евро в Польше и Украине – надо проводить. Обе страны очевидно испытывают проблемы с подготовкой к такому масштабному мероприятию. И в этой ситуации, думаю, должен включиться Европейский союз. Польша входит в ЕС, Украина в него активно стремится – партнеры должны им помочь организационно, а, может быть, и финансово».