Президенты Украины и Польши поговорили за Донецк

1 июля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ обсудили подготовку к украинско-польскому экономическому форуму, который планируется провести в сентябре в Донецке.

Как сообщили в пресс-службе Главы украинского государства, двустороння встреча президентов Украины и Польши состоялась в рамках Третьего саммита Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, который проходил сегодня в в Батуми.

По данным пресс-службы, президенты также обсудили подготовку Украины и Польши к проведению Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012, вопросы, связанные с имплементацией соглашения о малом пограничном движении, и график визитов на высшем уровне между двумя странами