Президенты Украины и Польши поговорили за Донецк
08:49, 02 июля 2008Футбол 2012
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Идет подготовка к экономическому форуму
1 июля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ обсудили подготовку к украинско-польскому экономическому форуму, который планируется провести в сентябре в Донецке.
Как сообщили в пресс-службе Главы украинского государства, двустороння встреча президентов Украины и Польши состоялась в рамках Третьего саммита Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, который проходил сегодня в в Батуми.
По данным пресс-службы, президенты также обсудили подготовку Украины и Польши к проведению Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012, вопросы, связанные с имплементацией соглашения о малом пограничном движении, и график визитов на высшем уровне между двумя странами
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