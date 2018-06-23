Появятся ли до 2012 года в Украине автобаны?

Петр Константинович, Вы заявляли, что первая очередь большой окружной дороги будет закончена к Евро-2012, но некоторые эксперты говорят, что сроки малы для такого масштабного строительства, и Укравтодор не успеет реализовать задуманные планы.

Мы настроены оптимистично. Эта дорога, как ее называют, “первая очередь”, должен быть построена. Что нам может помешать это сделать, так это только нехватка финансирования. А мощностей и возможностей у нас достаточно. Первую часть от Ковельской развязки и до Борисполя мы планируем построить до 2012 года.

А разве сейчас существует угроза прекращения финансирования?

Сейчас все договорено. Есть добрая воля Кабинета министров и премьера, поставлена четкая задача. Мы идем по графику. В этом году выделены средства в завершение проектирования дороги – это 113 млн. грн. И мы уже начали в этом году строить северное кольцо: от Борисполя вокруг Броваров и до города Украинки. На строительстве северного кольца будет освоено порядка 200 млн. грн.

Многие участки, где должна пройти большая окружная, находятся в частной собственности. Что уже сделано для отчуждения этих земель и как реагирует общественность?

Мы интересуемся этим вопросам. Народ реагирует с пониманием. И все с нетерпением ждут, когда Верховная Рада проголосует за закон об изъятии земель в собственность государства.

У вас есть четкий план, где будет пролегать дорога. Если вдруг кто-то из владельцев участка не согласится ее продавать, Вы же не будете менять план. Как в таком случае договариваться с людьми?

Если есть закон, что вы должны за использованную энергию по месту жительства платить, например, 0,4 копейки, и если вы не заплатили, вас ведут в суд. Так и в этом случае. Если будет закон, то люди будут с пониманием относиться и его будут выполнять. И будут учитывать не только то, что “я хочу”, но и то, что нужно для государства.

Сейчас начинают активно скупать участки, где будет пролегать будущая дорога, причем втридорога. Среди населения бытует мнение, что государство все равно выкупит их по любой цене. Укравтодор может как-то влиять на этот процесс перепродажи?

Мы влияем. Все городские администрации, поселковые и сельские советы, где пройдет большая окружная дорога, получили от нас письмо-сообщение: мы попросили запретить продажу, любого рода отчуждения, разделы на паи земли. И это касается не только большой окружной дороги, но и всей сети дорог Украины. Потому что сегодня есть аферисты, которые говорят, мол, вам государство заплатит. А я хочу официально сказать: люди добрые, не слушайте этого. Будет закон, будет тарифная ставка, по которой государство будет возмещать земельные участки, и сегодня вы можете просто попасть впросак, когда отдадите все то, что сэкономили, и будете обмануты. Этого нужно остерегаться. И я бы сегодня просил СМИ – это подчеркивать. Не только рассказывать о том, что платят деньги, но и о том, что реально может ждать человека. Будет смета, и согласно той смете государство будет возмещать – ни копейкой больше, ни копейкой меньше. Так, как делается во всем мире.

А новая дорога будет платная или бесплатная?

Если мы найдем концессионера, который возьмет в концессию эту дорогу, то понятно, что она будет платная. На сегодня государство не имеет таких средств, чтобы построить эту дорогу и содержать ее. Мы будем искать инвестора. Проект большой окружной дороги уже разослан и роздан всем потенциальным инвесторам.

Я хочу сказать, чтобы люди не пугались, не думали – если у нас будет концессионная дорога, то по ней, если не заплатишь 10 долларов, и километра не проедешь. Мы ставим условие, чтобы частный и социальный транспорт имели определенные льготы, чтобы льготы имели жители Киева и Киевской области. Эта плата будет больше направлена на транзит. Будет принято такое решение, которое не вытрясет последнее из украинского гражданина, едущего по этой дороге.

Планируется ли строительство какой-то инфраструктуры в рамках большой окружной дороги, это ли уже следующий этап?

Этот вопрос тоже входит в компетенцию Укравтодора. На сегодня мы планируем и реконструкцию, и капитальный ремонт дорог таким образом, что ни один участок дороги не будет принят в эксплуатацию, если там не будет стоянок и мест отдыха, где можно съехать, выпить кофе, поесть и просто походить на свежем воздухе.

Проведя анализ, мы заметили ужасный момент: где уже проведена реконструкция дороги, там очень растет аварийность и смертность. Когда водитель едет по дороге, где есть ямы, он там не спит, а когда выехал на хорошую дорогу, – то и в сон клонит.

Ввиду строительства дороги право быть проданными получили и лесные угодья, которые раньше были запрещены к отчуждению. Вырубают леса Макаровского и Киевского лесхозов. Не представляет ли строительство большой окружной экологической угрозы для Киева и Киевской области?

Да, сегодня вырубается часть леса для того, чтобы сделать более короткое сообщение и более быструю разгрузку определенного участка дороги. Бывает, сельский совет или община, поднятые той или иной политической силой, выходит и говорит: вот вы рубите лес, расширяете дорогу, вы такие-сякие... Но когда мы сделаем хорошую дорогу и защитим те участки, которые проходят через населенные пункты или возле них, когда снимем те пробки, где постоянно стоят машины и просто газуют, то люди сразу почувствуют преимущества автострады. Сегодня проблема в другом: мы создали пробки, где вечно стоим...

А как Вы относитесь к запрету на въезд грузовиков в Киев?

С одной стороны, это разумное решение, это разгрузка дорог. Но с другой стороны, поедьте на окраину города, где на дороге под открытым небом стоят тысячи грузовых машин... Люди привыкли, что на дороге не должно ничего стоять. И это нормально. А мы сделали заторы.

Людям негде поесть, отдохнуть, нет никаких удобств. Но с этим никто не считается...

Это можно решить совсем другим путем. Улучшить транспортное сообщение по городу Киеву, сделать нормальные решения, и вопросов не будет. На сегодня с Укравтодора сняли 1 млрд. 200 млн. грн., предназначенные для целевой дорожной программы, и отдали городу Киеву на строительство моста. Если бы сегодня мэр Киева отнесся с пониманием к решению проблемы дорог, то прежде всего была бы профинансирована и сделана такая развязка. Если будет развязка, снимется вопрос пробок. Поэтому не нужно останавливать транспорт на въезде, а нужно делать разгрузку, нужно улучшать дороги.

Николай Рудьковский, будучи в должности министра транспорта, заявил, что в течение 2008–2009 годов будет построен автобан Львов–Луганск, который соединит Западную и Восточную Украину. Началась ли разработка этого проекта и действительно ли он будет реализован?

Любые идеи, которые предшественники хотели воплотить, – это очень хорошо... Но я могу констатировать, что, к величайшему сожалению, на сегодня мы только на стадии технико-экономического обоснования.

По секрету скажу, что под Евро-2012 мы, может, выбьем и туда средства и сделаем этот отрезок дороги. Мы заинтересованы в этом проекте и будем принимать все меры для того, чтобы эта дорога была сделана. И не только эта, но и Рени–Одеса, Одеса–Киев, Ягодин–Киев. Мы заинтересованы, чтобы все дороги становились лучше, повышалась их категория и было меньше проблем для жителей, живущих возле этой дороги.

На велосипеды сейчас пересаживаются все больше украинцев. В Европе для велосипедистов созданы все условия. В Киеве только одна велодорожка. Дорожники в свое оправдание приводят давнее оправдание: узкие дороги. Но в регионах дороги позволяют строительство велодорожек. Что же становится на пути?

Рост числа велосипедистов – это очень хорошая тенденция. И я хочу призвать всех, кто может и имеет возможность пересесть из автомобиля на велосипед, это делать. Кстати, мой коллега в парламенте, где я был, Николай Томенко, уже пересел, и, надеюсь, что в ближайшее время вся фракция БЮТ пересядет на велосипеды и будет ездить в Верховную Раду.

Что касается строительства велодорожек... Это коммунальная собственность, и я могу просто пожелать мэрам городов, председателям сельских и поселковых советов обратить на это внимание, найти средства в местных бюджетах и в перестройке местных коммунальных дорог предусмотреть велосипедные дорожки, чтобы люди могли пересесть из автомобиля на более чистый, экологический транспорт.

По грубым подсчетам, ежедневно КПП на трассе Киев–Житомир в оба направления пересекает около 100 тыс. автомобилей. Если построить автобан и брать за проезд например 5 грн., то это уже будет 500 тыс. грн. в день. Так не стоит ли строить платные автобаны европейского уровня?

Такая идея есть. На сегодня в мире существуют концессионные дороги, где заходит инвестор, устанавливается плата за проезд, и это называется автобан, который дает возможность быстрее передвигаться. Если будет концессионная дорога и придет инвестор, он придет под определенные условия. По европейским стандартам рядом с автобаном должна быть построена бесплатная дорога, альтернативная. При составлении договора или при передаче определенного земельного участка концессии на строительство дороги указываются условия: либо инвестор берет на себя обязательство сделать альтернативную дорогу, либо государство берет на себя эти обязательства и отдает концессионеру отрезок дороги под плату.

И в завершение:Тимошенко сегодня сообщила, что по результатам проверки КРУ в деятельности “Укравтодора” в 2007 г. обнаружено нарушений на 500 млн. грн. Согласны ли Вы с результатами проверки и если да, то могли Вы не замечать злоупотреблений с такими большими суммами?

Сейчас у нас действительно работает КРУ. В прошлый четверг была обнаружена сумма в 500 млн. грн., на сегодня она уже выросла. Пока идет проверка, пока идут пересчеты, я не хотел бы не комментировать ни премьера, ни КРУ, занятое выявлением злоупотреблений или нарушений сметы.

Мы не могли замечать этих нарушений, потому что они были сделаны в 2007 г. и освоение этих средств и выполнение работ происходило тогда. Для выявления злоупотреблений есть правоохранительные органы и КРУ. Торговая палата нас тоже проверяла и обнаружила много злоупотреблений.

Кто виноват - дает оценку суд. Я не могу обвинять того или иного человека, то или иное должностное лицо, возможно, злоупотреблявшее своим положением. Есть много подразделений, где могли быть злоупотребления: определенные институты, делающие смету, проектирующие, отводящие земельные участки.

Я согласен, что нарушения были, но комментировать это не хочу.

Беседовала Анна Ященко