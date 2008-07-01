Польша оптимизма не теряет

Польский министр спорта Мирослав Древецкий продемонстрировал оптимизм за два дня до контрольного визита в его страну президента УЕФА Мишеля Платини. «Платини увидит, что Польша – нормальная страна, в которой все заинтересованы в успешном проведении финальной части европейского первенства», - сказал Древецкий. Он заверил, что Польша выполнит все требования и сделает все своевременно. По его убеждению, польские стадионы будут более современными, чем стадионы в Австрии.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу 2012-го года планируется провести в Польше и Украине.

В субботу Платини, находясь в Вене, предостерег эти страны и впервые не исключил возможности определения нового места для проведения Евро-2012. Еще в начале года УЕФА критиковала Варшаву и Киев за медленную подготовку к первенству.

“Немецкая волна”