Евро-2012 пройдет в установленные сроки

Президент УЕФА считает, что вопрос о перенесении сроков проведения чемпионата Европы закрыт, хотя обсуждение этого пункта было очень динамичным и активным.

"Мы обсуждали вопрос проведения Евро в августе. Причиной перенесения может стать усталость игроков после изнурительного сезона. Мы искали возможность найти лучшее решение. И игрокам, наверно, было бы лучше как следует отдохнуть, чтобы подойти к европейскому первенству в лучшей форме. Но тогда создается множество проблем для клубов в подготовке к новому сезону", - объяснил он позицию УЕФА.

"Кроме того, в августе-сентябре проходят Олимпийские игры, а это значит, что возникнут трудности с организацией турнира, телетрансляциями и так далее. К тому же, начнется Лига чемпионов, так что мы отбросили эту мысль", - подытожил Платини.

Таким образом, запланированной датой проведения чемпионата Европы 2012 года остается 9 июня - 1 июля.