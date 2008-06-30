Правительство распорядилось

Кабинет Министров Украины принял распоряжение от 25 июня в 2008 г. № 875-р “Об организации работы по информационному сопровождению подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”

В документе речь идет о создании в составе Укринформа до 31 августа 2008 г. информационного центра “Евро-2012 — Украина”, на который возлагается:

выполнение заданий по информационному сопровождению мероприятий, которые осуществляются в рамках подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу (дальше чемпионат);

проведение мониторинга общественного мнения и информации, которая публикуется в средствах массовой информации, о состоянии подготовки Украины к чемпионату;

распространение информационно-аналитических материалов и размещения сообщений в средствах массовой информации о состоянии подготовки и проведения чемпионата, в частности о реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов транспортной и туристической инфраструктуры, спортивных зданий и сооружений, а также выполнения рекомендаций УЕФА;

распространение информации о проведении конкурсов по привлечению инвесторов и закупке товаров, работ и услуг для потребностей чемпионата.

Также поставлены задания государственным органам:

- Укринформу:

1) создать до 30 сентября 2008 г. веб-сайт для освещения вопросов относительно подготовки и проведения чемпионата;

2) подавать еженедельно начиная с 1 сентября текущего года Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу информационно-аналитические материалы о результатах мониторинга общественного мнения и опубликованной информации, о состоянии подготовки Украины к чемпионату;

3) разработать и подать до 30 ноября с.г. Кабинету Министров Украины план мероприятий на 2009 год по информированию общественности о состоянии подготовки и проведения чемпионата;

- Госкомтелерадио:

предоставлять органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и Укринформу консультативно-методическую помощь по вопросам информационного сопровождения мероприятий, которые осуществляются в рамках подготовки и проведения чемпионата;

обеспечить взаимодействие между Национальной телекомпанией, Национальной радиокомпанией и Европейским вещательным союзом по вопросам информационного обеспечения подготовки Украины к чемпионату;

вместе с МИД наладить обмен информацией о состоянии подготовки к чемпионату и организации ее распространения в средствах массовой информации Украины и Польши;

- Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Киевской, Одесской, Харьковской областным и Киевской городской госадминистрациям при участии органов местного самоуправления создать до 31 октября 2008 г. информационные центры, на которые возложить:

организацию информационного сопровождения мероприятий, которые осуществляются в регионах в рамках подготовки и проведения чемпионата, мониторинга общественного мнения и информации, которая публикуется в местных средствах массовой информации, о состоянии подготовки региона к чемпионату;

распространение информационно-аналитических материалов и размещения сообщений в средствах массовой информации о состоянии подготовки и проведения чемпионата, в частности строительства и реконструкции объектов транспортной и туристической инфраструктуры, спортивных зданий и сооружений;

обеспечение взаимодействия с информационным центром

“Евро-2012 — Украина”.

- Минсемьимолодьспорту, Минтранссвязи, Минэкономики, МКТ, МОЗ, Минрегионстрою, МОН, МИД, Минтруда, МВД, МЧС, СБУ, Администрации Госпогранслужбы, Гостаможслужбы и Госкомтелерадио подавать Укринформу еженедельно информацию об осуществлении мероприятий по подготовке к чемпионату по установленной им формой.

- Минфину предусмотреть в проектах Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты” и Государственный бюджет Украины на соответствующий год финансирование деятельности информационного центра “Евро-2012 — Украина”.

.