250 млн. долл. в реконструкцию аеропорта “Одесса”

Одесса. 30 июня. УНИАН. Исполком Одесского горсовета утвердил порядок и условия проведения конкурса по выбору стратегического партнера для реконструкции международного аэропорта «Одесса».

Как сообщила УНИАН заместитель руководителя управления информации Елена ВАРИЧЕВА, «согласно документу, модернизация должна быть завершена не позже марта 2012 года. К этому сроку компания-инвестор обязана будет вложить не менее 250 млн. долларов в реконструкцию объектов аэропорта с тем, чтобы они отвечали требованиям, разработанным государственным проектно-технологическим НИИ «Украэропроект».

Победитель конкурса будет определен в ходе двух этапов: по итогам первого определятся компании-претенденты на осуществление реконструкции аэропорта, а в ходе второго конкурсная комиссия отберет лучшие из предложений и пакетов документов. Причем конкурсный взнос в размере 15 тыс. долл. возврату не подлежит.

К участию в тендере допускаются фирмы-претенденты, в чьем уставном капитале часть госимущества не превышает 40%. Компания также должна иметь успешный - не менее 5 лет – опыт финансирования, эксплуатации и развития аэропортов с пропускной способностью не менее 10 млн. пассажиров в год, а также реконструкции таких предприятий. Претендент не может иметь в собственности, владении или управлении аэропорты, которые являются конкурентами Одесского аэропорта, отметила Е.ВАРИЧЕВА.

Первый этап конкурса должен завершиться в первой половине июля, а второй – до 24 августа текущего года. В составе конкурсной комиссии, которую возглавил академик Николай АНДРИЕНКО, 22 человека – представители международного аэропорта, ученые, депутаты городского и областного советов, представители общественных организаций.