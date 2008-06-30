Нацагентство переходит на прямую связь с УЕФА

«Евро-2012 обязательно состоится в Польше и Украине, но настало время переходить от деклараций и планов к ежедневной кропотливой работе по подготовке к чемпионату» - об этом заявил председатель Национального агентства Евро-2012 Евгений Червоненко по итогам заседания Стратегического совета УЕФА в Вене, сообщает пресс-служба агентства.

На заседании обсуждались вопросы относительно подготовки Украины и Польши к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

В ходе заседания был обсужден вопрос роли и места, которое занимает Нацагентство в системе подготовки к Евро-2012. Решено, в частности, что агентство переходит на прямую связь с УЕФА и будет иметь аналогичный объем полномочий, что и польское PL 2012.

Также во время Стратегического совета представители Украины и Польши проинформировали УЕФА о создании общих украинско-польских рабочих групп .

Было отмечено, что следующим шагом в подготовке к Евро- 2012 будет приезд в Украину президента УЕФА Мишеля Платини, где он будет иметь встречу с Президентом Украины Виктором Ющенко.

Следующее заседание Стратегического совета состоится 15 сентября 2008 года.