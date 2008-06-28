Эксперты УЕФА отмечают прогресс Украины и Польши в подготовке к чемпионату Европы по футболу 2012 года

08:16, 28 июня 2008
Футбол 2012
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Об этом  сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК после заседания Стратегического совета УЕФА в Вене  

Эксперты УЕФА отмечают прогресс Украины и Польши относительно подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года -об этом  сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК после заседания Стратегического совета УЕФА в Вене 

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