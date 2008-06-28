Мэр Киева не видит никаких проблем

Киев. 27 июня. УНИАН. Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что на сегодня у киевских властей нет никаких проблем, чтобы снести недостроенное здание центра «Троицкий» перед НСК «Олимпийский».

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«У Киева, киевской администрации нет никаких проблем, чтобы снести это неморальное строение», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, уже подписаны все необходимые соглашения о том, чтобы приступить к ликвидации этой застройки. «И это может быть сегодня, сейчас, через минуты, или завтра», - отметил городской председатель.

На вопрос журналистов, почему все-таки демонтаж не начинается, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил, что на сегодня соглашение передано в Кабинет министров для согласования. «Вопрос, я думаю, рассматривается в Кабинете министров и ему нужно будет все лишь задекларировать, что он не будет иметь в дальнейшем претензий к инвестору», - сообщил мэр.

В свою очередь, комментируя вопрос сноса недостройки перед НСК «Олимпийский», первый заместитель главы КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что сегодня планируется подписать договор уже с исполнителем работ по снесению недостройки. Все условия и подробности договора подписанного между Госуправлением делами, а также КГГА относительно передачи земельного участка в районе ВДНХ Киеву планируется сообщить на отдельной пресс-конференции уже после согласования этого документа с Кабинетом министров. А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что именно после согласования строительства это соглашение входит в действие.

«Я думаю, что в ближайшее время выйдет распоряжение о согласовании и отзыве все судовых исков к «Юджин». После этого договор вступит в силу», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО

Что касается начала работ по сносу «Троицкого», то он также подтвердил, что работы начнутся в ближайшее время, не дожидаясь согласования Кабмина, поскольку компания-застройщик «Юджин» в письменном виде дал согласие, что разрешает эти работы уже с 27 июня, то есть с сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Государственное управление делами дало согласие передать киевской общине земельный участок возле Национального выставочного комплекса «Экспоцентр Украины» для строительства нового стадиона к проведению финала чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

“Земельный участок Государственное управление делами передает киевской общине. А затем мы должны решать вопрос, как передавать это «Юджину», потому что передача от Государственного управления делами киевской общине – это более-менее понятная процедура, а что касается передачи «Юджину», то, к большому сожалению, есть закон, который запрещает передавать земельные участки без аукциона», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Справка УНИАН. Для строительства нового стадиона в Киеве к Евро-2012 предусматривалось найти земельный участок площадью 35-40 га. Городские власти рассматривали два земельных участка с этой целью: один – возле Экспоцентра за Ледовым стадионом, второй - на территории Рембазы в Дарницком районе. Но последний земельный участок находится на балансе Министерства обороны, которое отказалось отдавать ее киевской общине.