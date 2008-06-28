УЕФА отмечает в своих отчетах прогресс Украины и Польши в подготовке к ЕВРО-2012 - Васюник

Киев. 27 июня. УНИАН. Эксперты УЕФА отмечают прогресс Украины и Польши относительно подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Как сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК после заседания Стратегического совета УЕФА в Вене, об этом идет речь в соответствующих отчетах по аэропортам, стадионам, инфраструктуре размещения, транспортировке, телекоммуникациям, безопасности и порядку, медицине.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

Вместе с тем, главной проблемой Украины подготовки к турниру остается НСК “Олимпийский”. Руководство УЕФА остается однозначным в своих требованиях. Оно ожидает окончательное решение, которое подтвердит возможность Киева подготовить НСК “Олимпийский” своевременно, отмечает И.ВАСЮНИК. Согласно правилам УЕФА, стадион должен быть введен в эксплуатацию не позже, чем за год до турнира.

Вице-премьер подчеркнул, что украинская сторона, а это – представители правительства, Федерации футбола Украины и Национального агентства по подготовке и проведению Евро-2012, – представляли в Вене единую позицию.

Как сообщал УНИАН, третьего июля в Киеве состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ. Встреча состоится в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года по приглашению В.ЮЩЕНКО.

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Официальный сайт Федерации футбола Украины сообщает, что эксперты УЕФА дали жесткую, но справедливую оценку подготовке Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Об этом в интервью корреспонденту Укринформа заявил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Иван Васюник по результатам заседания Стратегического совета Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), которое прошло сегодня в Вене.

Во время заседания Стратегического совета эксперты УЕФА доложили о состоянии подготовки Украины и Польши к проведению футбольного Евро-2012. Как сообщил вице-премьер-министр Украины, в основном эксперты УЕФА уделили внимание объектам инфраструктуры в украинских и польских городах, которые должны быть задействованы во время проведения чемпионата Европы 2012 года. Со своей стороны украинская и польская делегации давали объяснение относительно причин той или другой проблемы. «Заседание прошло на доверительной ноте, без лишних эмоций, по деловому и очень прагматично», отметил Иван Васюник.

По словам украинского вице-премьера, экспертами УЕФА в целом была дана позитивная оценка по сравнению с предыдущим, январским, отчетом. «Эксперты УЕФА увидели определенный прогресс в подготовке Украины к Евро-2012», сказал он. В то же время ряд объектов находится в критическом состоянии, добавил чиновник. Самой серьезной проблемой остается вопрос реконструкции НСК «Олимпийский». В этой связи Иван Васюник призывал Министерство семьи, молодежи и спорта Украины как можно быстрее определиться с фирмой-подрядчиком, которая возьмет на себя реконструкцию комплекса. «Этот вопрос должен быть решен на протяжении нескольких дней, а не недель», отметил он.

На вопрос относительно слухов о якобы имеющихся планах УЕФА в случае негативной оценки подготовки Украины к проведению Евро-2012 передать задание по проведению этого мероприятия другим странам, Иван Васюник ответил: «Я не слышал ни в словах и не видел в глазах ни одного из членов наблюдательного совета УЕФА, что подтвердило бы эти слухи». По словам Ивана Васюника, в плане подготовки к Евро-2012 Украина «сдвинулась с нуля», ведь решены две главные задачи: определены ответственные за подготовку мероприятия институции и источники финансирования.

Кроме вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам, который возглавлял официальную украинскую делегацию на заседании Стратегического совета УЕФА в Вене, в ее состав вошли также руководители и члены Федерации футбола Украины и Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012. По мнению Ивана Васюника, важным является тот факт, что украинская сторона сегодня говорила единым голосом в лице властных институций и Федерации футбола Украины. «Это весомый аргумент для УЕФА в плане системы управления подготовкой к Евро-2012», отметил руководитель украинской делегации.

Следующее заседание Стратегического совета УЕФА по вопросу подготовки Украины и Польши к проведению Евро-2012 состоится, предварительно, 15 сентября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Нени