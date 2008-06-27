Жюри берет паузу

Киев. 26 июня. УНИАН. 26 июня 2008 года состоялось заседание жюри конкурса по определению лучшего проектного предложения относительно реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», окончательного решения сегодня не будет принято.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, об этом после завершения заседания жюри сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, в работе жюри объявлен перерыв. Также министр отметил, что новый созыв членов жюри состоялся из-за протеста Генеральной прокуратуры Украины на ранее утвержденные результаты конкурса.

Министр сообщил, что, по мнению ГПУ, жюри не имело права признавать победителем компанию Archasia Design Group потому, что она не подала должным образом оформленных документов. После завершения конкурса компанией также не предоставлены никакие документы, которые бы подтверждали государственную регистрацию, правосубъектность и полномочия ее представителей.

«На протяжении двух месяцев после завершения конкурса я делал все возможное, чтобы наши взаимоотношения из Archasia Design Group перешли в практическую плоскость реализации проекта, однако этого не случилось», - подчеркнул Ю.Павленко.

По его словам, требования, которые компания до сих пор не выполнила, были известны еще на момент объявления конкурса. Кроме того, министр сообщил, что Archasia Design Group начала отступать от предоставленных гарантий: «Задекларированные на момент конкурса сроки реализации проекта, которые отвечали требованиям УЕФА, компания предложила «подвинуть» на 2011 год – это для нас неприемлемо. Стоимость строительства также вдруг вышла за пределы предусмотренных бюджетом средств в размере 1,5 млрд. грн.», – сказал он.

Ю.Павленко сообщил, что предложена Archasia Design Group кандидатура проектировочного партнера не имеет соответствующего опыта работы с объектами наивысшего уровня сложности.

С другой стороны, одним из важных аргументов против сотрудничества из Archasia Design Group стала скептическая оценка проекта реконструкции стадиона представителями УЕФА.

«Все эти и другие аргументы поставили под сомнение возможность реконструкции главного стадиона страны этой компанией в установленные сроки и в соответствии со всеми требованиями», – отметил Ю.Павленко.

Министр прибавил, что заседание жюри продолжиться завтра. Тогда будет избрано одну из четырех компаний, которые прошли в финальную стадию конкурса. Именно она будет реализовывать свой проект по реконструкции НСК. Также он отметил, что подготовка спорткомплекса к реконструкции уже началась, в частности, проводятся предварительные демонтажные работы.