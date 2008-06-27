Ждем исковое заявление?

Киев. 26 июня. УНИАН. Тайванская компания Archasia Design Group Limited, которая победила в конкурсе на проведение реконструкции НСК «Олимпийский», не исключает варианта с судебным разбирательством ситуации вокруг стадиона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил представитель компании, адвокат юридической фирмы «Василий Кисиль и партнеры» Виктор ПРОРОК.

По его словам, компания не исключает варианта обращения в суд в случае принятия неправомочных решений относительно тех органов, которые нарушат права компании. Адвокат отметил, что у компании есть возможность обратиться к украинским и международным судебным инстанциям.

Он считает, что Министерство по делам семьи, молодежи и спорта не имеет юридических оснований для проведения нового конкурса, поскольку это не предусмотрено постановлением правительства. «Это решение вызовет сомнения в его правомочности», - сказал он.

При этом В.Пророк выразил надежду, что намеченное на сегодня заседание жюри конкурса по определение компании для проведения реконструкции НСК «Олимпийский» примет взвешенное решение. Если же будет определен новый победитель, компания не намеревается подавать в суд сегодня же, добавил он.

По словам адвоката, компания рассматривает возможность обжаловать протест Генеральной прокуратуры, поскольку органы прокуратуры не имеют права обжаловать решения Архитектурного жюри.

В.Пророк сообщил, что основная претензия Министерства по делам семьи, молодежи и спорта заключается в непредоставлении легализуемых документов компании на деятельность в Украине.

По данным адвоката, министерство не предъявляло такие требования к проведению конкурса. Соответствующее письмо было направлено министерством лишь 18 июня с требованием «в ультимативной форме» предоставить легализуемые документы до 20 июня, иначе министерство будет воспринимать неподачу документов как отказ компании от проекта. Тогда как, отметил адвокат, для оформления таких документов нужно 2-3 недели.

В.Пророк сообщил, что у компании нет никаких проблем с юридическим статусом, это международная проектная компания, которая согласно с украинским законодательством не требует прохождения лицензирования в Украине.

«Юридической проблемы нет, проблема лежит в иной плоскости», - прибавил он.

Адвокат также отметил, что компания обратилась в министерство, чтобы знать его официальную позицию в плане продолжения или прекращения переговорного процесса, однако от него не поступало ответа.

В свою очередь, вице-менеджер Archasia Design Group Limited Алекс ЧЕН отметил, что министерство затягивало подписание контракта с компанией и не предоставляло исходных данных относительно проекта реконструкции стадиона.

Он сообщил, что компания заключила соглашение с местным проектировщиком - ООО «Укрбудконтракт» - на адаптацию начальных данных на проектирование, поскольку министерство рекомендовало проводить эти работы за счет собственных средств компании (оценивается в 2 млн. грн.).

В то же время, по словам А.Чена, министерство инициировало привлечение «Киевгорстроя» и «Киевпроекта» как генподрядчика и проектировщика проекта реконструкции НСК «Олимпийский». Компания отказалась с ними сотрудничать, поскольку считает, что они не смогут выполнить эти работы.

На вопрос, связан ли отказ сотрудничать с названными компаниями с решением пересмотреть результаты конкурса, А.Чен ответил: «Кто знает? Может быть».

А.Чен сообщил, что компания обратилась в Посольство Китая в Украине с просьбой защитить ее права.

В.Пророк считает, что из-за конфликта завершить реконструкцию стадиона до июня 2010 года, как было намечено, невозможно. Пока еще реально завершить реконструировать стадион в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, 24 июня заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ заявил, что компания Archasia Design Group Limited не будет реконструировать Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве.