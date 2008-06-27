Tак сказал Басс

Киев. 26 июня. УНИАН. Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Денис БАСС считает, что украинцев в целом и киевлян в частности должна объединить подготовка к проведению финала Евро-2012 в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМДА, по словам Д.Басса, чемпионат Европы по футболу – очень важно событие как для Киева, так и для всей Украины, потому нужно сделать все возможно, чтобы финал состоялся в столице.

«По моему, одна из основных составляющих успеха подготовки и проведения чемпионата - всесторонняя информационная поддержка. Это существенно повышает роль украинских и, в частности, столичных СМИ и журналистов. Не стоит покупаться на информационные диверсии иностранных агентов влияния, которые желали бы лишить Киев финала Евро-2012, для чего размещают в печати публикации, где гиперболизируют недостатки и ничего не говорят об успехах столичной власти на пути к Евро 2012», – заявил Д.Басс.

По его мнению, любая негативная информация о Киеве до 2012 года “будет играть на руку кому угодно, только не киевлянам”.

«В этих условиях очень важно смотреть на проблемы и успехи столицы глазами ее жителей, и не оценивать процессы с точки зрения людей, которые радуются, что у соседа дом сгорел», - отметил Д.Басс.

Первый заместитель председателя КМДА напомнил также о масштабных проектах, которые теперь городская власть воплощает в жизнь в рамках подготовки к чемпионату.

«Представители разных политических сил, групп бизнеса, работники СМИ всех форм собственности должны на протяжении следующих четырех лет объединиться в одну партию – партию киевлян, которая будет вести столицу Украины и все государство к общей цели – проведению в Киеве престижного спортивного соревнования в 2012 году», – отметил Д.Басс.