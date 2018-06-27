Чемпионат коррупции и наглости

С владельцами ТЦ «Троицкий» городские власти торгуются за закрытыми дверями, а правительство отказалось от услуг уже второй компании – претендента на реконструкцию НСК «Олимпийский».

Вчера Украина сделала еще пару шагов к тому, чтобы остаться без Евро-2012. Мы по какой-то подозрительной причине отказали тайваньскому подрядчику, выигравшему тендер на реконструкцию НСК «Олимпийский», и теперь конкурс надо проводить заново. Вдобавок никуда не делся ТЦ «Троицкий», торчащий возле «Олимпийского» и угрожающий, по мнению УЕФА, безопасности игр. Вчера этот недострой хотели снести – в тот самый миг, когда власти Киева послушно отдадут его владельцам громадный кусок земли. Но подпись не поставлена – и «свечка» остается на месте. А ведь уже через три дня нам нужно доложить УЕФА, как идет подготовка к чемпионату! И все-таки очень хорошо, что Украина выиграла право его провести. Пусть, наконец, отвратительная коррупционная язва, ошалевшая от запаха громадных денег, покажется во всей своей «красе». Может, тогда мы поймем, как глубоко она въелась в государственные структуры, и насколько необходимо от нее избавляться.

Тайваньскую компанию Archasia Design Group Ltd отстраняли от проведения проектирования и реконструкции НСК «Олимпийский» постепенно, полунамеками. И вот – отстранили окончательно. По словам замминистра по вопросам семьи, молодежи и спорта Ростислава Карандеева, за два месяца Archasia не подала документы, которые нужны были еще на момент объявления конкурса. Это лицензия самой компании, налоговая декларация, документы, подтверждающие опыт компании. «Такие действия компании можно определить как фактический отказ от последующей реализации ее проектного предложения», – сказал Карандеев. Кроме того, до сих пор не начались работы по демонтажу ТРЦ «Троицкий», который делает невозможной реконструкцию «Олимпийского».

Но Archasia полностью отрицает свою вину. В официальном обращении говорится, что «вместо затягивания, компания, наоборот, готова провести работы при максимально жестких условиях. Компания разрабатывала дизайн даже без чертежей стадиона и исследования местности». И делает заключение: «Ввиду того, что Министерство не дало соответствующей информации, которую от него УЕФА требовала еще семь месяцев назад, очевидно, что украинская сторона затягивает процесс».

Оказывается, еще 27 мая УЕФА заявила: «Нет согласия между украинскими представителями по части вместимости, делать ли стадион «мультиспортивным», в вопросах безопасности и охраны...» В то же время УЕФА отмечает, что «...украинская сторона не произвела необходимого исследования состояния стадиона. Разрушение торгового центра не начато из-за неразрешенности юридических вопросов, в том числе проблем собственности. Без решения этих ключевых вопросов невозможно проводить дальнейшее воплощение проекта».

Что касается лицензии, то за компанией закрепили право провести реконструкцию. По словам президента Archasia Эрика Хсу, в апреле и мае во время переговоров Министерство не требовало этих документов.

– Украинская сторона только 19 июня потребовала, чтобы к 20 числу все документы были готовы, – рассказал «Газете...» Хсу. – Но для этого нужен как минимум месяц. Дело в том, что у нас нет налаженных связей между украинским и тайваньским правительствами. Поэтому нам пришлось обращаться в посольство Украины в Гонконге. Кроме того, мы еще на переговорах в мае предупреждали, что нам нужно будет столько времени, но представители Министерства так и не ответили. Теперь мы будем подавать в суд на украинскую сторону и требовать компенсации.

Может, мы еще успеем?

По словам Хсу, Archasia планировала начать строительство уже в октябре. Компания обещала закончить работу за 30 месяцев, то есть за два с половиной года. Таким образом, стадион был бы готов только к началу весны 2011 года, хотя все объекты должны быть готовы уже к 2010 году. Впрочем, при полной поддержке правительства компания обещает все сделать к середине 2010 года.

– Вряд ли какая-либо другая компания сможет сделать все быстрее нас, – говорит Хсу. – Мы как раз тем и отличаемся, что можем быстро делать подобные проекты.

– Еще есть возможность успеть к середине 2011 года, – говорит Хсу. – Первоначальный срок сдачи был – середина 2010 года, но с задержками правительства теперь это невозможно. У нас было больше шансов, чем у кого-либо, закончить в эти сроки. Но украинцы используют все политические средства, чтобы отлучить нас от работ.

Ранее подобная история произошла с немецкой компанией «Хохтиф», которая считается мировым лидером строительного бизнеса, в том числе и спортивных сооружений (в частности, немцы построили новый стадион в Днепропетровске, а сейчас работают над новым стадионом «Спартак» в Москве). Когда немцев признали победителями конкурса и предоставили им права на реконструкцию, украинцы вдруг объявили о начале нового конкурса. Мол, немцы задержали на год сдачу стадиона в Днепропетровске и не успевали реконструировать арену в Киеве до середины 2010 года, а посему Федерация футбола «решила не рисковать».

Этот несносный «Троицкий»

Вчера договор по компенсации застройщику на площади перед НСК «Олимпийский» так и не подписали

В 12.00 должно было состояться анонсированное накануне четырехстороннее подписание договора о компенсации за торговый центр «Троицкий». А после этого торжественного момента строительная техника должна была начать рушить конструкции торгового центра. Ожидалось даже присутствие президента. Но к полудню на стройке было затишье, техники «не нагнали». А условия договора представители «Смарт-холдинга», киевской администрации, Кабмина и госуправления делами продолжали обсуждать до 18.00. На этот момент соглашение не подписали.

Рассказать об условиях договора стороны упорно отказываются. Тайна, где будет участок, отданный в рамках компенсации за 2 гектара перед «Олимпийским», остается тайной. Как и условия компенсации. Из неофициальных источников известно, что гектары в зеленой зоне застройщику выделять не собираются, а этот участок будет в хозяйственной зоне Экспоцентра.

Напомним, что сегодня к нам погостить приедут инспектора УЕФА. Если ничего не изменится, то в докладе своему руководству они могут так и написать: проекта реконструкции стадиона нет, торговый комплекс пред НСК «Олимпийский» стоит, как и стоял, и эвакуации мешает, как и мешал. А уже завтра, 27 июня в Вене пройдет исполком УЕФА, где будут обсуждать подготовку Украины к Евро-2012. И что мы там расскажем?

...История с «Троицким» началась зимой 2002 года. 14 февраля Киевсовет во главе с Омельченко передал 2,69 га ООО «Юджин». Но стройку не согласовали с соседними организациями и зданиями – НСК «Олимпийский», театром Оперетты, гостиницей «Спорт». Хотя судебные тяжбы с застройщиком закончились ничем, что означает, что нужные разрешения у них есть.

Характерно, что котлован под ТРЦ «Троицкий» начали рыть под видом... перекладки канализации – скандальность проекта была ясна с самого начала.

И в 2005 году скандал с торговым центром таки разгорелся публично. Чиновники УЕФА предупреждали и предупреждают, что на НСК «Олимпийский» не разрешат проводить матчи Евро-2012, пока не демонтируют «Троицкий». Обещание снести недостроенный торговый комплекс и сроки его сноса регулярно отодвигались.

После того, как Украина и Польша выиграли право провести чемпионат Европы по футболу, недострой на Спортивной площади выкупила компания «Смарт-холдинг», которая как чувствовала, что этим объектом можно фактически шантажировать город.

В феврале этого года подписали меморандум между «Смарт-холдинг», киевской администрацией, Кабмином и ФФУ. По его условиям, до 1 марта КГГА должна была определить механизм компенсации застройщику в связи с демонтажем торгового центра. До сих пор определяет.

“Газета по-киевски”

26 июня 2008 г.