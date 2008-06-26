Е.Червоненко напоминает об ответственности за авторитет страны

В сообщении, переданном УНИАН, отмечается, что 26 июня в Министерстве семьи молодежи и спорта планируется проведение заседания жюри конкурса с целью определения нового победителя конкурса по реконструкции НСК «Олимпийский».

Агентство не было привлечено к работе созданной решением Организационного комитета от 18 июня 2008 года рабочей группы для решения проблемных вопросов, связанных с подготовкой НСК «Олимпийский» к Чемпионату, и, соответственно, не имеет никакого отношения к принятию вышеупомянутого решения.

Мы обращаемся к членам жюри и ответственным работникам Министерства с требованием действовать исключительно в пределах действующего законодательства и условий проведения конкурса, и помнить о профессиональной этике и ответственности за авторитет страны.

В условиях, когда бюджет Евро-2012 в Украине на 80 процентов состоит из частных инвестиций, страна должна жестко придерживаться прозрачных, прогнозируемых и понятных для всех процедур, которые дадут уверенность иностранным и внутренним инвесторам, подтвердят государственные гарантии и обязательства, принятые государством при проведении конкурса.

В преддверии проведения Стратегического совета УЕФА 27 июня мы призываем все стороны этого процесса прийти к консолидированному решению, которое подтвердило бы репутацию Украины, как надежного и прогнозируемого партнера, говорится в сообщении пресс-службы Агентства.