Глава Львовской ОДА Николай Кмить в интервью zaxid.net выразил уверенность, что с Евро-2012 во Львове все будет в порядке.

"С течением времени существующие проблемы усиливают и заменяют друг друга. В этот момент, подчеркиваю - именно в этот момент, главной проблемой для Евро-2012 является именно центральная власть. По моему мнению, те процессы, которые проходят там, являются очень опасными для Евро. Ведь до сих пор не приняты изменения в бюджет, а это влияет на принятие всей программы Евро-2012, а также не проголосованы в Верховной Раде соответствующие законы. Если смотреть на Львовщину, здесь тоже проблемы в контексте всей страны.

Когда же говорить о том, что зависит от львовян, от местной власти, то важнейшим вопросам я считаю стадион. Сейчас подходит к окончанию первый этап - это проектирование, и начинается следующий - согласование и строительство стадиона к Евро-2012. Собственно, здесь мы и увидим, насколько мы готовы или не готовы. Этот вопрос сейчас изучается ежедневно. И, чем ближе к этой дате, тем более я волнуюсь - скажу вам честно.

Я абсолютно уверен, что стадион во Львове будет построен. Но очень важно, чтобы эта первая дата была соблюдена своевременно. Потому что если вдруг несвоевременно выйдет техника и строительство стадиона начнется с опозданием на неделю или даже, не дай, Боже, на месяц - начнется негативная информационная волна, которая навредит Львову... То есть, в дальнейшем ситуация может складываться по-разному, но чрезвычайно важно своевременно начать. И когда это будет сделано своевременно - все вопросы опасности непроведения Евро-2012 во Львове сразу исчезнут", - Кмить.