УЕФА будет довольно подготовкой Украины к Евро-2012

Киев. 25 июня. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что УЕФА будет довольно отчетом украинской делегации относительно подготовки нашей страны к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО объяснила это тем, что Украина учла много замечаний в своей работе. Глава правительства отметила, что Кабинету министров за шесть месяцев удалось много сделать в этом направлении и «практически войти в график подготовки к Евро-2012». «Мы практически догнали все то, что не сделало предыдущее правительство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что делегация, которая поедет в УЕФА, будет возглавляться вице-премьер-министром Иваном ВАСЮНИКОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что во время сегодняшнего заседания правительства обсуждался вопрос о реконструкции НСК «Олимпийский».

«Этот вопрос решен, все необходимые институты работают, и НСК «Олимпийский» будет реконструирован в установленные сроки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.