Тайванцам не дадут реконструировать НСК «Олимпийский»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 24 июня заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ.

По информации Р.Карандеева, в Министерство поступил протест Генеральной прокуратуры с требованиями отменить решение жюри конкурса по определение лучшего проектного предложения относительно реконструкции НСК «Олимпийский» от 8 апреля с.г. в части допуска к участию в конкурсе и предоставлению возможности презентации проектного предложения тайванской компании Archasia Design Group Limited как такое, что противоречит законодательству.

По словам заместителя министра, Генпрокуратура отмечает, что тайванская компания не предоставила необходимых документов, которые подтверждают ее право участия в реализации таких масштабных проектов, не предоставила жюри нотариально засвидетельствованые учредительные документы, а также доказательства о наличии опыта по реализации подобных проектов. Это свидетельствует о нарушении закона при проведении конкурса, невозможности компании обеспечить своевременную реализацию проектных работ и работ по реконструкции стадиона в Киеве, считают в ведомстве. Таким образом, Генпрокуратура требует отменить решение жюри в части признания компании Archasia Design Group Limited победителем конкурса и определить нового победителя в порядке, установленном законодательством.

Р.Карандеев сообщил, что для определения компании, которые будет осуществлять реконструкцию НСК «Олимпийский», будет проводиться повторное голосование жюри, избранного для проведения конкурса.

Р.Карандеев заметил, что уже состоялось заседание временной рабочей группы, на котором решено до 26 июня провести заседание жюри конкурса с целью реагирования на обнаруженные Генпрокуратурой нарушения и назначить дату проведения повторного голосования.

«На выполнение рекомендации временной рабочей группы мы планируем послезавтра созвать жюри, довести соответствующую информацию до его членов и провести повторное голосование. Эта процедура предусмотрена действующим законодательством, и она является легитимной», - сказал заместитель министра.

Он подчеркнул, что повторного конкурса проводиться не будет.

Говоря о повторном голосовании жюри, Р.Карандеев отметил, что рассматривается два варианта: первый – это голосование относительно проектов, предложенных на конкурс всеми компаниями, допущенными к участию в конкурсе; второе – проведение голосования лишь по трем наилучшим проектам, которые были поданы на конкурс, за исключением проекта компании Archasia Design Group Limited. Он уточнил, что это проекты немецкой компании GMP, британской компании «Фостер и партнеры», а также канадской компании с украинским капиталом «Западная группа компаний «Украина».

Р.Карандеев напомнил, что все эти компании имеют необходимые документы, которые подтверждают их деятельность, а также отвечают требованиям конкурса, в частности, относительно выделенного правительством Украины объема финансирования реконструкции НСК «Олимпийский» в объеме 1,5 млрд. грн., также их проекты отвечают технических требованиям.

В то же время Р.Карандеев считает нефатальной двухмесячную задержку с проведением реконструкции НСК. «Мы надеемся, что двухмесячная задержка не будет фатальной. Мы видим, что на сегодняшний день является возможным избежать недоразумений со стороны УЕФА, приведя наши действия в соответствие с действующим законодательством Украины и согласно требований УЕФА к тем организациям и проектам, которые должны быть реализованы на принимающих стадионах», - сказал заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта заявило о возможности срыва переговоров о реконструкции НСК “Олимпийский” по вине тайванской компании Аrсhasia Design Group, которая выиграла соответствующий конкурс.

18 июня компания Аrсhasia Design Group заявила, что обвинение Министерства относительно несостоятельности компании реконструировать стадион является безосновательным.