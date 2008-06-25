Правительство готово передать в парламент госпрограмму подготовки к Евро-2012

Киев. 24 июня. УНИАН. Правительство готово передать на рассмотрение Верховной Рады государственную программу подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время встречи с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ, а также лидером фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеславом КИРИЛЕНКОМ и первым заместителем руководителя фракции БЮТ Андреем КОЖЕМЯКИНИМ.

Премьер считает, что парламент должен принять эту программу как закон.

Ю.Тимошенко выразила надежду, что в ВР «закончится политиканство и начнется работа».

Она выразила надежду, что депутаты в конце концов закончат «служить сами себе, своим партиям», а начнут работать на благо государства.