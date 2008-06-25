Подготовлено Генеральный план по инфраструктуре Евро-2012

Нацагентство по вопросам подготовки к Евро-2012 разработало Генеральный план из инфраструктуры чемпионата

Киев. 24 июня. УНИАН. Специалисты Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года из футбола подготовили и отправили в Федерацию футбола Украины Генеральный план из инфраструктуры Евро-2012, разработанный в соответствии с требованиями УЕФА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацагентства, наличие такого Генплана является одним из основных требований Исполнительного комитета УЕФА для гарантирования украинским правительством возможности иметь инструмент контроля развития страны при подготовке к Евро-2012.

Упомянутый план был подготовлен на протяжении двух недель. Документ, общим объемом в 170 страниц, содержит детальное описание многих объектов инфраструктуры в Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске, Донецке и Харькове, которые будут задействованы во время проведения чемпионата Европы 2012 года из футбола.

По сообщению Нацагентства, Генплан разработан в единственном формате с польской стороной, которая свидетельствует о реальном объединении усилий двух стран на пути к надлежащему проведению Евро-2012.

Кроме того, Нацагентство будет продолжать расширять этот план с целью внедрения дополнительных мероприятий по организации спортивного события, которая имеет исключительное значение для государства.