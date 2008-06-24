«Укравтодор» рассчитывает подписать соглашение о кредите с Мировым банком на 400 млн. евро

Киев. 24 июня. УНИАН. «Укравтодор» до ноября рассчитывает завершить все процедуры для подписания соглашения по кредиту с Мировым банком объемом 400 млн. евро на реконструкцию дороги «Борисполь-Лубны».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель «Укравтодора» Петр КРАВЧУК.

По его словам, в ноябре этого года планируется окончательная встреча с представителями банка для подписания.

Он также сообщил, что 300 млн. евро планируется направить на работы на самой автотрассе, 100 млн. евро - на объезды.

Справка УНИАН. Дорога Борисполь–Лубны входит в Харьковскую автотрассу М03 (Киев-Борисполь-Лубны-Полтава-Харьков), реконструкция которой проводится в рамках подготовки к Евро-2012.