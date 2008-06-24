Губернаторы просят денег

Губернаторы 6 областей, в которых предполагается проводить матчи Евро-2012, направили письменное обращение Президенту Украины Виктору Ющенко. Об этом сообщил представитель Днепропетровской облгосадминистрации, выступая на коллегии Министерства транспорта и связи.

В документе говорится о необходимости выделения этим областям 7 млрд евро на подготовку дорожного хозяйства к Евро-2012. "Из них Днепропетровская обл. рассчитывает получить 13 млрд грн", - сказал представитель ОГА. По его словам, общая потребность области в модернизации автодорог оценивается в 23 млрд грн, а также 2,3 млрд. грн - на капитальную реконструкцию мостов, большинство из которых эксплуатируются свыше 30 лет.

Как сообщалось ранее, только для ремонта дорог во Львове к Евро-2012 необходимо 3 млрд грн. По словам представителя Львовского городского совета, для реконструкции свыше 160 км существующих дорог и строительства 20 км новых дорог во Львове к Евро-2012 нужно 3 млрд грн. Для привлечения необходимых средств для реконструкции транспортной инфраструктуры Львова, по мнению львовских чиновников, нужно, чтобы часть налогов оставляли в городе.