Украина будет иметь не менее 12 переходов на границе с Польшей

Киев. 23 июня. УНИАН. Министерство транспорта и связи обустроит не менее 12 переходов на западной границе Украины к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии Минтранссвязи сообщил руководитель ведомства Иосиф ВИНСКИЙ.

«Мы, безусловно, к Евро-2012 будем иметь не менее 12 переходов на западной границе», - сказал министр. По его словам, на сегодняшний день существует 4 перехода, потому необходимо построить еще восемь.

Как уточнил Й.Винский, отвечая на вопрос УНИАН, сегодня завершается обустройство переходов Рава-Руська, Краковець, Ягодин.

«И ожидаем соглашений с Польшей по поводу других восьми мест, потому что там необходимы общие соглашения относительно точки пересечения (границы – УНИАН)», - отметил министр. По его мнению, соответствующие договоренности будут достигнуты с Польшей в 2009 году