Украина к Евро-2012 вложит 10 млрд. грн. в реконструкцию ВПП

Киев. 23 июня. УНИАН. Из государственного бюджета к чемпионату Европы по футболу 2012 года в реконструкцию взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах Украины будет направлено 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Думаю, около 10 млрд. грн. туда государство вложит», - сказал он.

По словам министра, если с аэропортом «Борисполь» проблем нет, и туда можно отправлять болельщиков «хоть завтра», то другие нуждаются в развитии.

«730 млн. грн., думаю, (аэропорт) "Донецк"освоит (в этом году – УНИАН), и мы будем иметь до конца года в основном построенную взлетно-посадочную полосу. Возможно, останется небольшая часть работ в следующем году», - отметил Й.Винский.

Также в этом году будет завершено проектирование реконструкции ВПП в государственном аэропорту «Львов». «И я думаю, что в следующем году мы ее сделаем – она будет и более длинной, и лучшего качества», - сказал он.

По словам министра, в то же время, есть проблемы по аэропортам, которые находятся в коммунальной собственности. «Власть на местах много говорит, но не может дать ответа на вопрос: кто, когда и за какие деньги строит. Потому я принял решение: мы изменим наши бюджетные назначения и мы проектирование всех терминалов и всех ВПП, даже в коммунальных аэропортах, возьмем на ответственность государства, чтобы у нас хотя бы проектная документация была готова. К Евро у нас будут идеальные полосы в тех городах, где будет приниматься Евро», - заявил Й.Винский.

При этом министр отметил, что среди коммунальных аэропортов «наибольшая проблематика в Одессе, в Харькове просто запутанная ситуация, в Днепропетровске ситуация юридически запутана, там длится судебный спор».