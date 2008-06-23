Киеву передают земельный участок под новый стадион

Киев. 23 июня. УНИАН. 25 июня планируется подписание четырехстороннего договора в присутствии Президента Украины о передаче Киеву земельного участка в районе Экспоцентра под строительство нового стадиона для проведения финала футбольного чемпионата Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО после рабочего совещания по поводу сноса недостроенного здания возле НСК «Олимпийский» и возмещения компенсации застройщику – компании «Юджин».

«Как только подпишем договор, начнется снос. Договор планируем подписать в среду», - сказал он.

Он отметил, что это будет четырехстороннее соглашение, которое подпишут КГГА, «Юджин», Госуправление делами и правительство Украины.

Он подчеркнул, что подписание планируется осуществить в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, договор будет предусматривать, что Киевская горадминистрация из городского бюджета должна будет перечислить Госуправлению делами 225 млн. грн. на развитие Экспоцентра в течение 4-х лет, в том числе 30 млн. грн. – уже в этом году.

Земельный участок в районе Экспоцентра госуправление передаст городу и далее КГГА передает его компании «Юджин» в качестве компенсации за снос Троицкого. По его словам, предвидится, что компания осуществит на этом земельном участке строительство еще одного нового стадиона с соответствующей инфраструктурой.

По информации А.ГОЛУБЧЕНКО, из горбюджета также будет выплачена сумма в размере от 21 до 25 млн. грн. на работы по сносу недостроенного здания возле НСК «Олимпийский».

Соответствующие проекты решений Киевсовета по поручению первого заместителя главы КГГА будут подготовлены, и вынесены на ближайшее заседание сессии Киевсовета и будут включать как оформление землеотвода по данному земельному участку, так и изменение в бюджет Киева на текущий год.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Государственное управление делами дало согласие передать киевской общине земельный участок возле Национального выставочного комплекса «Экспоцентр Украины» для строительства нового стадиона к проведению финала чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

“Земельный участок Государственное управление делами передает киевской общине. А затем мы должны решать вопрос, как передавать это «Юджину», потому что передача от Государственного управления делами киевской общине – это более-менее понятная процедура, а что касается передачи «Юджину», то, к большому сожалению, есть закон, который запрещает передавать земельные участки без аукциона», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Справка УНИАН. Для строительства нового стадиона в Киеве к Евро-2012 предусматривалось найти земельный участок площадью 35-40 га. Городские власти рассматривали два земельных участка с этой целью: один – возле Экспоцентра за Ледовым стадионом, второй - на территории Рембазы в Дарницком районе. Но последний земельный участок находится на балансе Министерства обороны, которое отказалось отдавать ее киевской общине.