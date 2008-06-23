Тернопольский и Запорожский облсоветы подписали соглашение о сотрудничестве

Тернополь. 23 июня. УНИАН. Тернопольский и Запорожский областные советы подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь облсовета Борис МАШЛЯНКА, соглашение среди прочего предусматривает реализацию общих инвестиционных проектов, создания и модернизацию предприятий, в частности, “строительства объектов обращения с отходами и их утилизации”, общую реализацию мероприятий по подготовке и проведению в Украине Єврo-2012 года, содействие заключению прямых договоров между предприятиями.

“Запорожский областной совет сообщил, что до 2012 года оборудует освещениям все улицы всех сел области. И после посещений ОАО “Ватра” председатель Запорожского облсовета Александр НЕФЕДОВ выразил убеждение, что в этом им существенно поможет продукция Тернопольского завода осветительной техники. Также представители гостей предложили наладить интересный проект на базе Тернопольского комбайнового завода по производству лифтов для Западной Украины”, – сообщил Б.Машлянка.

По его словам, официальная делегация Запорожского областного совета во главе с председателем облсовета О.Нефедовым находилась в Тернополе три дня. За это время ее представители ознакомились с работой таких местных предприятий, как ВАТТ “Ватра”, “Ватра-Шредер”, ВАТТ “Комбайновый завод”. Также они посетили Почаевскую лавру, Кременець, Вишневецкий дворец и Збаражский замок. В последний день своего пребывания представители Запорожской области совместно с тернопольскими коллегами положили венки к могилам воинов, которые погибли в годы Второй мировой войны.

В подписанном соглашении о сотрудничестве указано, что будет действовать оно до 1 июля 2011 года. Подписали его председатель Тернопольского областного совета Михаил МИКОЛЕНКО и председатель Запорожского облсовета О.Нефедов.