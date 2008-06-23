Киев увеличивает финансирование подготовки к Евро-2012

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Киевской городской властью осуществлен ряд мероприятий по подготовке столицы к проведению чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

По словам первого заместителя председателя КМДА Анатолия Голубченко, задание и мероприятия Городской целевой программы приведены в соответствие с Государственной целевой программой подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Согласно с Городской целевой программой, объем финансирования подготовки к проведению финала чемпионата составил 40,5 млрд. грн., но сегодня Городская программа имеет финансирование в объеме 82,4 млрд. грн. (увеличение состоялось за счет инвестиционных ресурсов, в т.ч. за счет: государственного бюджета – 12,9 млрд. грн.; местного – 18,6 млрд. грн.; других средств (кредиты, средства предприятий, организаций, инвестиционные) – 50,9 млрд. грн.). По словам первого заместителя председателя КМДА наиболее приоритетными направлениями инвестирования в рамках подготовки столицы к Евро-2012 является: транспортная инфраструктура (62,9% от общего объема финансирования Городской целевой программы); гостиничное хозяйство (19,6%); коммунальное хозяйство (9,4%). В соответствии с Городской целевой программой на объекты спортивной инфраструктуры будет направлено около 1,6 млрд. грн. «Предусматривается строительство одного нового стадиона за счет инвестиционных средств (1,5 млрд. грн.) и реконструкция 3-х спортивных комплексов за счет средств городского бюджета на сумму 32 млн. грн.», - сообщил Анатолий Голубченко.

Об этом сообщает пресс-служба КМДА.