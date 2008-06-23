В столице установят 10 информационных терминалов к Евро-2012

На выполнение Программы развития туризма в городе Киеве до 2010 года и в рамках мероприятий по подготовке туристической отрасли столицы к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012, в столице запланировано изготовление и установление 10 туристических терминалов.

Об этом сообщил официальный веб-портал Киевской городской власти с посыланием на первого заместителя председателя КМДА Анатолия Голубченко.

«Основной функцией информационного туристического терминала является предоставление информации о туристическом потенциале Киева: данные о размещении в гостиницах, справочная информация, информация о перечне предлагаемых услуг, афиша, досуг. Кроме того, в случае необходимости каждый желающий сможет заказать любую из предложенных услуг через такой терминал», - рассказал Анатолий Голубченко.

По его словам, Главным управлением коммунального хозяйства КМДА уже полностью завершена разработка модели терминала и изготовлена экспериментальная единица, которую в ближайшее время установят в Киеве.