В Тернополе состоялся первый международный турнир по футболу, посвященный Евро-2012.

Как сообщил УНИАН начальник городского управления семьи, молодежи и спорта Юрий ЮРИК, участие в турнире приняли 6 команд из Украины, Польши, Беларуси и Молдовы. Все футболисты -1993 году рождения.

“Наилучше выступили тернопольские команды. Хотя юношеская команда “Динамо” (Минск) является чемпионом своей страны, половина состава играет за юношескую сборную, тернополяни без проблем их обыграли”, - заметил Ю.Юрик. В финале, по его словам, тернопольский футбольный клуб “Соколы”, который выиграл чемпионат Украины “Ді-джус-гол”, уступил команде областной спортивной детско-юношеской школы.

Финал состоялся в воскресенье на центральном стадионе. Четырехдневный турнир организовали горсовет Тернополя, городская администрация Хожува (польского города-побратима Тернополя) и областная федерация футбола.

“После проведения этого турнира мы совместно с администрацией Хожува подадим заявки в федерации футбола Украины и Польши, а также в министерства молодежи и спорта заявки относительно включения турнира в программу подготовки к Евро-2012. В следующем году мы планируем, что участие в нем уже возьмет 12 команд, а в 2010- 16. Причем со следующего года турнир будем проводить как в Тернополе, так и в Хожуве”, - поделился планами Ю.Юрик.

Он заметил, что в Хожуве - один из наилучших стадионов в Польше, он является резервным стадионом краковского. “В 2012 году во время проведения Евро-2012 мы рассчитываем провести одновременно в Украине и Польше юношеский турнир по футболу, в котором примут участие сборные команды тех стран, которые будут играть на Евро-2012”, - сообщил Ю.Юрик.

Он заметил, что в Тернополе уже начались работы по реставрации стадиона.