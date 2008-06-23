Рабочий визит Евгения Червоненко в Австрию

Как сообщили УНИАН в Национальном агентстве Украины по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, председатель Национального агентства Евро-2012 Евгений Червоненко осуществил рабочий визит в Австрийскую Республику.

В ходе визита Е.Червоненко встретился с министром спорта Австрии Рейнхольдом Лопаткой для обсуждения вопросов организации управления процессом подготовки к Евро-2012.

«По поручению Президента Украины Виктора Ющенко мы изучили австрийский опыт организации системы управления подготовкой к чемпионату Европы 2008 года и возьмем наилучше от Австрии на пути подготовки к Евро-2012», - отметил Евгений Червоненко.

Важным пунктом программы визита к Австрии было изучение опыта организации логистики чемпионата, а также организации безопасности на матчах, особенно в фан-зонах.

По словам председателя Нацагентсва, в Украине будет разработана специальная программа по предупреждению ксенофобии и расизма сроком на четыре года.

По приглашению австрийской стороны председатель Нацагентства Евгений Червоненко посетил футбольный матч Евро-2008 Австрия - Германия, где имел встречу с представителями руководства УЕФА.