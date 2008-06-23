Рабочий визит Евгения Червоненко в Австрию

10:32, 23 июня 2008
Футбол 2012
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Руководитель Нацагентства перенимает опыт хозяев Евро-2008 

 

 Как сообщили УНИАН в Национальном агентстве Украины по вопросам подготовки и проведения  финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, председатель Национального агентства  Евро-2012  Евгений Червоненко осуществил рабочий визит в Австрийскую Республику.

В ходе визита Е.Червоненко встретился  с министром спорта Австрии Рейнхольдом Лопаткой для обсуждения  вопросов организации управления процессом подготовки к Евро-2012.

 «По поручению Президента Украины Виктора Ющенко мы изучили австрийский опыт организации системы управления подготовкой к чемпионату Европы  2008 года и  возьмем наилучше от Австрии на пути подготовки к Евро-2012», - отметил  Евгений Червоненко.

Важным пунктом программы визита к Австрии было изучение опыта организации логистики чемпионата, а также организации безопасности на матчах, особенно в фан-зонах.

По словам председателя Нацагентсва, в  Украине будет разработана специальная  программа по предупреждению ксенофобии и расизма сроком на четыре года.

По приглашению австрийской стороны председатель Нацагентства Евгений Червоненко посетил футбольный матч Евро-2008 Австрия - Германия, где имел встречу с представителями руководства УЕФА.

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