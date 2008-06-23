В стране на сегодня нет единого подхода по подготовке Евро-2012

«В стране на сегодняшний день нет единого подхода в реализации мегапроекта по подготовке Евро 20092012 гг. Периодически Кабмин возвращается к вопросу подготовки, но это всего лишь разговоры, ничего конкретного не делается. Складывается впечатление, что либо они не понимают, либо не хотят, а может, не могут…», - так оценил работу правительства по подготовке к футбольным чемпионатам председатель облсовета Анатолий Близнюк на пресс-конференции в Донецке. Об этом сообщвает официальный сайт Донецкого облсовета.

Глава облсовета считает, что «если мы хотим достойно провести Евро-2012, то мы должны оставить для принимающих городов 50 % прибыли, которую получают принимающие города для целенаправленного использования в развитии инфраструктуры, – это большой плюс! Мы также говорим, что для инвесторов должны быть возвращены все льготы, предусмотренные законом о СЭЗах и ТПРах. Это тоже позволит инвесторам в виде преференции быстрее принимать решение по инвестированию в те или иные объекты, в том числе и на Евро 2009/2012».

Правительство страны по мнению А. Близнюка напротив заняло совершенно другую позицию: «Уже прошло практически полгода, и ни одна программа социально-экономического развития, предусмотренная бюджетом 2008 года, не профинансирована ни в регионе, ни по Украине. Отдельные министерства и ведомства вообще положений новых не прописали по использованию средств, предусмотренных в бюджете. Финансирование за пять месяцев на 80% позиций - ноль! Финансируются только субсидии и льготы на детей, остальное – нет. Или нет порядка, или просто волынят и не делают. Это касается и взлетно-посадочной полосы в том числе!».

Кроме того, Анатолий Близнюк особо акцентировал на том, что власть часто пытается толкнуть руководителей регионов на выполнение незаконных действий: «В области находится целый ряд учреждений, в которых содержатся дети–инвалиды, от которых отказались родители, они нуждаются в нашей поддержке и помощи (которая осуществляется из областного бюджета). Так вот, правительство нам говорит, что для строительства взлетно-посадочной полосы мы должны выделять деньги из бюджета Донецкой области, софинансирование. И пишут такие положения. А я говорю - они понятия не имеют о бюджетном кодексе, не знают законов. Они сами нарушают закон и требуют этого от нас! То есть бюджет области, который должен финансировать интернаты для детей, ветеранов, инвалидов и т.д., должен отдавать средства... Они требуют – заберите у инвалидов, заберите у детей и часть этих денег направьте на строительство взлетно-посадочной полосы или метрополитена!».

Резюмируя ситуацию, А. Близнюк, что для улучшения ситуации в стране нужен диалог на всех уровнях власти, а при принятии важных решений необходимо советоваться с региональной властью.