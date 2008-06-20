ГПУ обратилась в суд относительно расторжения инвестдоговора на реконструкцию “Олимпийского”

Генеральная прокуратура Украины направила иск в Хозяйственный суд относительно Национального спортивного комплекса "Олимпийский" и ООО "Строительная Инвестиционная Компания ТМ" о признании недействительным инвестиционного договора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Соответствующий иск был подан с целью защиты интересов государства, в пользу Кабинета министров Украины и Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Инвестиционным договором предусматривалась реконструкция спортивного павильона НСК "Олимпийский" с достройкой на территории спорткомплекса 12-этажного здания, часть которого вопреки требованиям законодательства и целям деятельности главной спортивной арены государства передается в собственность коммерческой структуры для размещения офисных помещений.