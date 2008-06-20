Криль: БЮТ целеустремленно провоцирует свой переход в оппозицию

Народный депутат Украины, председатель политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ убежден, что БЮТ целеустремленно провоцирует свой переход в оппозицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он сказал, комментируя сегодняшние заявления фракции БЮТ о готовности работать в оппозиции.

И.КРИЛЬ считает, что БЮТ наконец-то сознался в своих настоящих намерениях.

«Блокирование работы ВР и нагнетание в обществе мыслей о призраке новых досрочных выборов БЮТ делает осознанно. Такими шагами они преднамеренно подталкивают парламент к досрочным выборам», – сказал депутат.

По его мнению, БЮТ ищет любые пути для того, чтобы переложить проблемы в исполнительной и законодательной власти на кого-то другого.

«Сложная социально-экономическая ситуация в стране и проблемы с подготовкой к Евро-2012 – это далеко не все составляющие «успехов» Юлии ТИМОШЕНКО во главе Кабмина. Она очень хорошо понимает, что ей не удастся просто так «уйти», поэтому запускаются и будут запускаться любые сценарии, чтобы сделать это «чужими» руками», - убежден И.КРИЛЬ.