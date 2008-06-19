Винница предлагает определить винницкий аэропорт как резервный для Евро-2012

Председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ предлагает включить аэропорт Винница как резервный в государственную целевую программу по подготовке и проведению в Украине Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба Президента, сегодня во время рабочей поездки в Винницу Президент Виктор ЮЩЕНКО ознакомился с перспективами реконструкции Винницкого аэропорта.

А.ДОМБРОВСКИЙ проинформировал Президента, что за последний год в реконструкцию аэропорта были вложені около 6 миллионов гривен внебюджетных средств и сегодня он может отвечать всем современным стандартам. По словам губернатора, местная власть видит своей задачей активное привлечение Винницкого аэропорта к перевозке туристов. Кроме того, главу государства ознакомили с концепцией возобновления аэропорта. По словам руководителя области, речь идет о том, что эффективная работа этого предприятия даст возможность серьезно изменить экономику области и широко использовать ее транзитный потенциал. Среди базовых направлений развития аэропорта – пассажирские и грузовые перевозки, а также развитие чартерных и специальных рейсов. Руководитель Винницкой ОГА обратился к Президенту с предложением включить Винницкий аэропорт как резервный в государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине Евро-2012. Главе государства также была продемонстрирована видеопрезентация планов относительно дальнейшего развития Винницкой области и выставку «Великие украинцы Винницкой области».