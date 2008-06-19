Формирование Центра по вопросам безопасности засвидетельствует прогресс в подготовке к Евро-2012

В Секретариате Президента Украины убеждены, что формирование Центра по вопросам безопасности и правопорядка засвидетельствует прогресс в подготовке Украины к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявила заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента в Верховной Раде Украины Оксана СЛЮСАРЕНКО.

По ее словам, в ближайшее время будет сформирован состав данного органа и определен план его работы. «Очень важно, что это произошло до того, как Украина и Польша отчитываются перед исполкомом УЕФА 27 июля и перед визитом Мишеля ПЛАТИНИ. Ведь мы сегодня должны показать прогресс в том, что происходит в подготовке Евро-2012”, - сказала она. По словам О.СЛЮСАРЕНКО, часть безопасности имеет ключевое значение в этом процессе, именно поэтому назначение руководителя Центра и начало его работы является чрезвычайно важным шагом.

Она напомнила, что в соответствии с требованиями УЕФА и соглашением о проведении финального турнира чемпионата Европы Евро-2012 Указом Главы государства от 20 марта 2008 года создан Центр по вопросам безопасности и правопорядка. Центр имеет статус вспомогательного органа при Президенте Украины на период подготовки и проведения в Украине этого чемпионата.

Заместитель главы Секретариата Президента отметила, что задачами Центра являются подготовка и представление Президенту Украины предложений относительно взаимодействия правоохранительных и других государственных органов, органов исполнительной власти в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности в городах, где будут проводиться матчи финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. На Центр также возложена задача по обеспечению деятельности Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.

Важным направлением деятельности Центра является сопровождение рассмотрения органами исполнительной власти соответствующих решений, принятых указанным Координационным советом.

О.СЛЮСАРЕНКО напомнила, что решения Центра имеют рекомендательный характер.«Центр непосредственно готовит оперативно-аналитическую информацию для Президента», – добавила заместитель главы Секретариата.